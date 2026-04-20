Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о скором ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Я думаю, что первый шаг по снижению лимита нормальный, потому что он постепенный. Ничего криминального в этом не вижу, тем более, что практически все клубы к этому готовы. Что делать в случае возвращения еврокубков? Сборная же вернется в то же время. Нам же надо расширить выбор россиян. Когда "Зенит" и ЦСКА выигрывали еврокубки, лимит был "6+5". Хорошо, что снижение не делается резко. Я думаю, что клубы готовы к тому сокращению, которое есть сейчас. При этом не хочется, чтобы футболисты получали деньги за паспорт. Встреча министра с клубами — это хорошо. Компромисс нужен», — цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что уже со следующего сезона в РПЛ будет действовать лимит, согласно которому на поле может быть не больше 7 футболистов без российского паспорта.