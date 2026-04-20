Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о скором ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Я думаю, что первый шаг по снижению лимита нормальный, потому что он постепенный.  Ничего криминального в этом не вижу, тем более, что практически все клубы к этому готовы.  Что делать в случае возвращения еврокубков?  Сборная же вернется в то же время.  Нам же надо расширить выбор россиян.  Когда "Зенит" и ЦСКА выигрывали еврокубки, лимит был "6+5".  Хорошо, что снижение не делается резко.  Я думаю, что клубы готовы к тому сокращению, которое есть сейчас.  При этом не хочется, чтобы футболисты получали деньги за паспорт.  Встреча министра с клубами — это хорошо.  Компромисс нужен», — цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что уже со следующего сезона в РПЛ будет действовать лимит, согласно которому на поле может быть не больше 7 футболистов без российского паспорта.