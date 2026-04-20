Комментатор Геннадий Орлов высказался про игру «Спартака» при Хуане Карседо, а также похвалил полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«Мне красно-белые нравятся. Карседо выстроил игру и в обороне, и в атаке. Все довольно строго, дисциплинированно.

А Барко я просто восхищен! Какой гол он сегодня сделал. Да он почти в каждом матче выделяется. Всего себя отдает на поле. Ведет игру. Настоящий плеймейкер, регулирует атаки команды. Я уже и не помню, когда в последний раз в "Спартаке" был такой полузащитник», — сказал Орлов «СЭ».

«Спартак» набрал 45 очков и находится на пятом месте в таблице РПЛ.