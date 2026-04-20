Бывший капитан «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что петербургский «Зенит» вряд ли отдаст первое место в чемпионате России, но борьба будет идти до последнего тура.

После 25‑го тура, когда «Зенит» выиграл в гостях у «Динамо» Мх (1:0), он снова возглавил таблицу чемпионата России, обогнав «Краснодар» на очко, который не смог победить «Балтику» (2:2).

«В этом году уже не будет такого, как три-четыре года назад, когда "Зенит" доминировал. Кто станет чемпионом, решится в последнем туре. Вот следующая игра у "Краснодара" со "Спартаком" очень важная. "Зенит" будет стараться набрать максимум очков, им не хочется отдавать лидерство — первое место далось им тяжело. Но шансы на чемпионство всё-таки равные что у "Зенита", что у "Краснодара", — сказал Ледяхов "Чемпионату".