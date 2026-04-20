Ибраима Конате сообщил, что близок к подписанию нового контракта с «Ливерпулем». Его текущий договор с клубом действует до конца текущего сезона.

«Мы долго вели переговоры, и мы близки к заключению соглашения. Очень высока вероятность, что я останусь в клубе на следующий сезон. Это моя мечта. У меня особенные отношения не только с болельщиками, но и со всеми сотрудниками клуба. Это потрясающий клуб, настоящая семья. Этот клуб имеет для меня огромное значение», — поделился Ибраима Конате в интервью The Athletic.

Защитник присоединился к «Ливерпулю» в сезоне 2021/22. В текущем сезоне он принял участие в 31 матче Английской Премьер-лиги и забил один гол.