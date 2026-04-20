Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис поделился мнением о нынешней ситуации с футболом в России.

Андрей Канчельскис

«Футбол выживает, так можно сказать.  Вторая лига сейчас и в Советском Союзе — это две разные лиги.  Сейчас такое ощущение, что руководителям она не нужна.  Приезжаешь в регионы, на стадион приходят по 100 человек — разве это футбол?  В советское время приходили по 10–15 тысяч.  Есть сравнение.

Проблем много: логистика, перелеты, переезды, искусственные поля убитые.  Болельщики не ходят, интерес к футболу не тот.  Есть определенные регионы, где любят футбол, но это редкость.  В Брянске повезло — там постоянно приходит по четыре тысячи болельщиков, хотя по регламенту нельзя больше.  Странно: у нас устанавливают регламенты, что нельзя приходить.  Если люди хотят прийти, у нас наоборот запрещают.

Посмотрите, сколько команд закрывается.  На Востоке, кроме Хабаровска и Владивостока, команд вообще нет.  Раньше было 16 команд — сейчас не осталось.  Каждый сезон закрываются футбольные клубы.  Во время чемпионата мира в 2018 году у нас закрылось 11 профессиональных клубов.  О чем это говорит?  Видимо, этот момент не интересен.  Футбол не живет, как раньше, а еле-еле дышит.  Должна быть поддержка, а у нас наоборот вырезают футбол», — приводит слова Канчельскиса «Советский спорт».