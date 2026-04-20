Защитник ПСЖ Лукас Эрнандес высказался о поражении своей команды в матче 30-го тура французской Лиги 1 против «Лиона» (0:2).

Лукас Эрнандес — защитник ПСЖ globallookpress.com

«У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Теперь мы сосредоточимся на матче (против "Нанта") в среду. Разочарованы ли мы? Нет, "Лион" сделал все, что мог.

Если проанализировать два их гола, то можно сказать, что у них не было даже двух моментов. С первым им немного повезло, а второй был забит после контратаки. После этого у них не было ни одного момента. Мы перепробовали все, но, к сожалению, трудно отыграть два мяча против команды, которая так глубоко обороняется. И если бы мы забили пенальти в первом тайме, возможно, все было бы по-другому», — сказал Эрнандес L’Equipe.

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 63 очками в активе. В следующем поединке парижане сыграют против «Нанта» 22-го апреля.