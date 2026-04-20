Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итог матча против «Лиона» (1:2).

«Мы пытались доминировать и создавать моменты. Они забили два гола после первых двух своих шансов. Мы понимали, что будет сложно. Мы пытались создавать моменты, нанесли 23 удара, не реализовали пенальти. Мы пытались изменить эту динамику, но это оказалось невозможно.

"Лион" провел отличный матч, таков футбол. Мы должны принять это и готовиться к предстоящим матчам. Мы будем играть каждые три дня. Мы постараемся победить во всех турнирах. Нам нужно давать игровое время многим игрокам, чтобы иметь возможность играть каждые три дня», — цитирует Энрике RMC Sport.

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 63 очками в активе. «Лион» — на 4-й позиции с 54 баллами.