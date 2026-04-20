Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал, что пока не думает о своём будущем в клубе и что для него важнее сейчас провести оставшиеся игры в сезоне.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Это не мне решать. Меня совсем не волнует моё будущее. Меня волнуют эти семь оставшихся матчей, и особенно завтрашний. Эти семь матчей важнее, чем может показаться. Завтра мы должны доказать свою состоятельность. Это единственное, о чём я думаю, и я верю, что это единственное, что имеет значение для "Реала"», — приводит слова Арбелоа AS.

Сейчас «Реал» лидирует в испанской Примере с 70 очками, обгоняя главного конкурента — «Барселону» — на 9 очков. Следующий матч «сливочные» проведут 21 апреля против «Алавеса». В Лиге чемпионов мадридцы вылетели в четвертьфинале, уступив «Баварии».