Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал, что пока не думает о своём будущем в клубе и что для него важнее сейчас провести оставшиеся игры в сезоне.

«Это не мне решать.  Меня совсем не волнует моё будущее.  Меня волнуют эти семь оставшихся матчей, и особенно завтрашний.  Эти семь матчей важнее, чем может показаться.  Завтра мы должны доказать свою состоятельность.  Это единственное, о чём я думаю, и я верю, что это единственное, что имеет значение для "Реала"», — приводит слова Арбелоа AS.

Сейчас «Реал» лидирует в испанской Примере с 70 очками, обгоняя главного конкурента — «Барселону» — на 9 очков.  Следующий матч «сливочные» проведут 21 апреля против «Алавеса».  В Лиге чемпионов мадридцы вылетели в четвертьфинале, уступив «Баварии».