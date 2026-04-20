Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о нынешнем настроении в раздевалке команды.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«У меня нет ощущения панибратства. Думаю, у нас хорошие отношения. Я не понимаю футбол никак иначе. И это не означает, что вы не требовательны или не можете давить на них. Это отношения, которые нужно принять, будучи игроком.

Даже в трудные моменты в раздевалке всегда царила позитивная атмосфера. Лично я считаю, что это успех, именно такой и должна быть раздевалка», — приводит слова Арбелоа AS.

Напомним, что «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и практически лишился шансов на чемпионский титул.