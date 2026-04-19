Сергей Семак, главный тренер «Зенита», поделился своими впечатлениями после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги против махачкалинского «Динамо».

Сергей Семак
«Первый тайм мы начали не так активно, как хотелось бы, но во второй половине встречи заметно прибавили в скорости.  Практически все победы в этом сезоне мы одержали на своем поле.  Я доволен и игрой команды, и результатом.  Для нас самое важное — это три очка, особенно в игре с сильным соперником.  Мы продолжаем борьбу за первое место», — отметил Семак на официальном сайте клуба.

«Зенит» добыл победу на выезде.  На 78-й минуте полузащитник «Динамо» Никита Глушков случайно отправил мяч в свои ворота.  В середине второго тайма, на 71-й минуте, нападающий «Зенита» Александр Соболев не смог реализовать пенальти.