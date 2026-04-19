Сергей Семак, главный тренер «Зенита», поделился своими впечатлениями после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги против махачкалинского «Динамо».

«Первый тайм мы начали не так активно, как хотелось бы, но во второй половине встречи заметно прибавили в скорости. Практически все победы в этом сезоне мы одержали на своем поле. Я доволен и игрой команды, и результатом. Для нас самое важное — это три очка, особенно в игре с сильным соперником. Мы продолжаем борьбу за первое место», — отметил Семак на официальном сайте клуба.

«Зенит» добыл победу на выезде. На 78-й минуте полузащитник «Динамо» Никита Глушков случайно отправил мяч в свои ворота. В середине второго тайма, на 71-й минуте, нападающий «Зенита» Александр Соболев не смог реализовать пенальти.