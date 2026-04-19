Наставник «Челси» Лиам Росеньор подвел итоги матча 33-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Синие уступили со счетом 0:1. Встреча состоялась 18 апреля в Лондоне.

«До штрафной площади мы играли очень хорошо. Я могу говорить только о том, что видел — считаю, что мы доминировали командой с первой минуты и до конца игры. Проиграть этот матч таким образом крайне разочаровывает, потому что у нас было много возможностей, чтобы победить.

Это очень расстраивает. По сути, это был их единственный удар в створ, мы в тот момент остались вдесятером, но все равно должны были лучше защищаться. На таком уровне нельзя выключаться ни на секунду, независимо от того, насколько ты контролируешь игру.

Такое ощущение, что любая малейшая ошибка приводит к голу в наши ворота, и это должно измениться», — сказал Росеньор пресс-службе клуба.

«Челси» с 48 очками идет шестым в таблице АПЛ.