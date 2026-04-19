Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о последних новостях в стане бело‑голубых.

«Лунев достаточно близок к продлению контракта, но ему нужно сыграть определённое количество времени. Рубенсу сейчас делают обследование, с врачом ещё не созванивался. Чуть позже будет более точная информация. Ощущение, что остаток сезона он пропустит», — заявил функционер в интервью «СЭ».

Нынешний контракт 34‑летнего голкипера действует до лета 2026 года. Всего в этом сезоне Лунев провёл 15 матчей, из которых в 4 играх оставил свои ворота в неприкосновенности.