Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о последних новостях в стане бело‑голубых.

Андрей Лунев

«Лунев достаточно близок к продлению контракта, но ему нужно сыграть определённое количество времени.  Рубенсу сейчас делают обследование, с врачом ещё не созванивался.  Чуть позже будет более точная информация.  Ощущение, что остаток сезона он пропустит», — заявил функционер в интервью «СЭ».

Нынешний контракт 34‑летнего голкипера действует до лета 2026 года.  Всего в этом сезоне Лунев провёл 15 матчей, из которых в 4 играх оставил свои ворота в неприкосновенности.