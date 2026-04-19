Тренер сборной России Николай Писарев высказался о работе Хуана Карседо на посту главного тренера «Спартака».

«При Карседо я вижу ряд моментов, которые мне нравится: появилась определенность с Литвиновым, его вернули на позицию в центре поля. Это хороший знак. Карседо заслуживает за это уважения. Плюс понятная игра. Я более‑менее понимаю, во что играет команда. Но чехарда с позицией Жедсона говорит о том, что решение этой проблемы еще только предстоит найти. Нельзя таким дорогостоящим футболистом затыкать дыры. Он лидер, такой же, как Барко. Важно раскрыть его лучшие качества.

"Спартак" очень много владеет мячом, он старается атаковать, играть высоко, поэтому вынужден фолить в защите. Чтобы претендовать на чемпионство, надо играть стабильно в линии обороны. С этим команде надо разбираться.

Зобнин должен стабильно играть на своем уровне. Хочется пожелать ему играть в составе на своей позиции. Думаю, это центр поля и ближе к атаке. Его талант нельзя распылять на крайнего защитника. Думаю, что Жедсон и он должны принимать участие в атакующих действиях», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» продолжает идти на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.