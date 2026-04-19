«Дженоа» в волевом стиле обыграл «Пизу» (2:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Симоне Канестрелли на 19-й минуте.
В составе «Дженоа» отличились Джефф Эхатор на 41-й минуте и Лоренцо Коломбо на 55-й минуте с пенальти.
Результат матча
ПизаПиза1:2ДженоаГенуя
1:0 Симоне Канестрелли 19' 1:1 Джефф Эхатор 41' 1:2 Лоренцо Коломбо 55' пен.
Пиза: Адриан Шемпер, Артуро Калабрези (Хуан Куадрадо 61'), Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Самуэле Ангори, Идрисса Туре (Габриэле Пиччинини 70'), Михел Эбишер, Эбенезер Акинсанмиро (Исак Вурал 61'), Маттео Трамони (Рафиу Дуросинми 70'), Стефано Морео, Felipe Loyola (Хенрик Мейстер 56')
Дженоа: Юстин Бейло, Стефано Сабелли (Себастиан Отоа 86'), Аарон Мартин, Хоан Васкес, Лео Эстигор, Алессандро Маркандалли, Патрицио Мазини, Лоренцо Коломбо (Витор Оливейра 79'), Джефф Эхатор (Жан Онана 65'), Томмазо Бальданци (Жуниор Мессьяс 65'), Alexsandro Amorim de Freitas Filho
Жёлтые карточки: Артуро Калабрези 32', Михел Эбишер 80', Антонио Караччоло 87' — Лео Эстигор 68'
После этого матча «Дженоа» занимает 13-е место в таблице Серии А с 39-ю очками в активе. «Пиза» — на последней 20-й позиции с 18-ю баллами.