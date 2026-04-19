Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением об игре «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:1).

«Вот вам и ответ на многие вопросы. Я возвращаюсь к ничьей с "Ростовом". Ведь до этого выплеснули много эмоций и не хватило силёнок. Сейчас отдохнули и спокойно разобрались с хорошей и играющей командой, которой ничего не грозит.

"Спартак" спокойно разобрался с "Ахматом" и уже на четвёртом месте. Всё закономерно и заслуженно», — сказал Мостовой Чемпионату.

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе. «Ахмат» располагается на 9-й позиции с 31-м баллом.