Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился своим мнением о возможном внутреннем конфликте в ЦСКА.

«Команда — это очень сложный организм. Это не просто мужики собрались попинать мяч. На одну игру могут собраться, но вдолгую так не работает. И если в коллективе существует какой‑то внутренний нарыв, то его нужно вскрыть. ЦСКА из команды, которая могла бороться за золотые медали, превратился в совершенно другое. И это уже вопрос к руководству: нормализуйте как‑то ситуацию», — заявил Ловчев в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.