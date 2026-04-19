Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился своим мнением о возможном внутреннем конфликте в ЦСКА.

Евгений Ловчев globallookpress.com

«Команда — это очень сложный организм.  Это не просто мужики собрались попинать мяч.  На одну игру могут собраться, но вдолгую так не работает.  И если в коллективе существует какой‑то внутренний нарыв, то его нужно вскрыть.  ЦСКА из команды, которая могла бороться за золотые медали, превратился в совершенно другое.  И это уже вопрос к руководству: нормализуйте как‑то ситуацию», — заявил Ловчев в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1.  На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.