Спортивный директор футбольной структуры Red Bull Юрген Клопп, которого в прессе связывали с возможным назначением в мадридский «Реал», чувствует себя комфортно и доволен своей нынешней ролью. Об этом сообщает AS.

По данным источника, в ближайшем сезоне 58-летний специалист не планирует переход в «Реал», а его долгосрочные карьерные планы могут быть связаны с работой в сборной Германии, хотя это не является для него приоритетной задачей на данный момент.

Последним тренерским местом Клоппа был «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год. Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Англии.

С января пост главного тренера мадридского «Реала» занимает Альваро Арбелоа. Ранее появлялись сообщения о возможном его уходе из клуба летом.