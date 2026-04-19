Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин подверг критике игру хавбека «Челси» Алехандро Гарначо после матча 33-го тура АПЛ с манкунианцами.

Встреча состоялась 18 апреля и закончилась победой «красных дьяволов» со счётом 1:0.

«Я смотрю на Гарначо и с трудом вижу, что в нём изменилось. Он переехал в Лондон, наверняка обзавёлся какой‑нибудь модной новой машиной, но с момента ухода из "Ман Юнайтед" он ничему не научился. Каждый раз, когда игрок "Юнайтед" хоть немного давит на него, он тут же теряется. Это просто стыдно.

Я уже говорил раньше: талант поможет тебе попасть в команду, но, если у тебя нет ума, который соответствовал бы этому таланту, ты бесполезен для своих товарищей по команде. Он перешёл в "Челси" — и откатился назад. Позор, честное слово», — цитирует Кина Sky Sports.

Текущее соглашение Гарначо с лондонцами истекает в июне 2032 года.