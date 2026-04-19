Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».  Встреча состоится 19 апреля в Москве.

globallookpress.com

«Может ли Станислав Черчесов отобрать очки у "Спартака"?  Да, "Ахмат" очень упорная команда.  Для Черчесова это особенно принципиальный соперник.

Но "Спартаку" тоже надо доказывать, что атакующий футбол приносит результат.  Я жду бескомпромиссной игры, которая будет голевой и закончится вничью — 2:2», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 42 очка и идет шестым в таблице РПЛ.  У «Ахмата» 31 балл и девятая позиция.