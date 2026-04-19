Защитник «Ливерпуля» Джереми Фримпонг высказался об игре полузащитника команды Флориана Вирца в нынешнем сезоне.

«Когда впервые услышал, что Фло переходит к нам, был очень рад. Нечасто два одноклубника вместе переходят в другую команду. Конечно, мы обсуждали это. Мы знали друг друга, знали, как каждый из нас любит получать мяч.

Знаю, где он может найти свободное пространство, знаю, когда он этого хочет и как помочь ему забить. Могу сказать только одно — если бы не Фло, мы бы не выиграли Бундеслигу (без поражений) или Кубок (в 2024 году). Знаю, на что он способен. Да он и сам это знает. Вам нужно только подождать и увидеть всё.

Он просто великолепно владеет мячом, чувствует себя очень комфортно. У него нет моей скорости, но он быстр благодаря своему мышлению. Я это видел. У него есть такие качества, видел, как он это делает на самом высоком уровне. Что делает Фло особенным? В "Байере" было так: когда нам нужен был гол, Вирц был рядом. Когда нам нужно было что-то создать в атаке, вырвать победу, Фло всегда находился там, где должен. Он добивается своего», — приводит слова Фримпонга The Telegraph.

В нынешнем сезоне Вирц провел за «Ливерпуль» 39 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.