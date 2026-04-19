Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о победе над «Челси» (1:0) в 33-м туре АПЛ.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«Потрясающее ощущение. Мы должны были реабилитироваться — и дело не только в поражении от "Лидса", ведь до этого была ничья с "Борнмутом". Мы знали, что обязаны выступить на высоком уровне, поскольку "Челси" — сильный соперник. Наша задача — финишировать в четвёрке, и сегодня мы приблизились к этой цели», — приводит слова Фернандеша TNT Sports.

«Манчестер Юнайтед» с 58 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Челси» (48) — шестой.