В матче 30-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская «Боруссия» и «Майнц» сыграли вничью 1:1.
Открыл счет Джо Скалли, которому ассистировал Уго Болин, на 7-й минуте встречи, а ушли гости от поражения на 90+6-й минуте благодаря голу Надиема Амири с пенальти.
Результат матча
Боруссия ММёнхенгладбах1:0МайнцМайнц
1:0 Джозеф Скалли 7' 1:1 Нельсон Вайпер 88'
Боруссия М: Мориц Николас, Нико Эльведи, Кевин Дикс (Фабио Кьяродия 72'), Джозеф Скалли, Филипп Зандер, Рокко Райтц, Янник Энгельгардт, Йенс Кастроп (Лукас Улльрих 72'), Хуго Болин (Франк Онора 66'), Кевин Штёгер (Джованни Рейна 72'), Харис Табакович (Кота Такаи 87')
Майнц: Даниэль Батц, Стефан Пош, Данни да Коста (Нельсон Вайпер 82'), Николас Ферачниг (Арминдо Зиб 66'), Пауль Небель (Сильван Видмер 76'), Кайсю Сано, Надим Амири, Антони Каси (Вильям Вик 76'), Доминик Кор, Филлип Тиц, Шеральдо Бекер (Филипп Мвене 66')
Жёлтые карточки: Харис Табакович 82', Янник Энгельгардт 90' — Доминик Кор 21', Антони Каси 22'
«Майнц» с 34 очками остался на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, «Боруссия» (31) — тринадцатая.