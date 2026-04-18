Отмечается, что в текущем сезоне под руководством Арбелоа «Реал» неудачно выступил в еврокубках и Кубке Испании, покинув оба турнира. В чемпионате Испании команда занимает второе место, уступая лидирующей «Барселоне» девять очков.

Как сообщает L’Équipe, руководство «сливочных» рассматривает кандидатуры Массимилиано Аллегри , работающего в «Милане», и Маурисио Почеттино , который на данный момент тренирует сборную США.

Стали известны два основных претендента на пост главного тренера мадридского «Реала», который сейчас временно возглавляет Альваро Арбелоа .

