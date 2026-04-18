Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью может возглавить «Реал».

По данным португальского издания Record, его кандидатура вызывает интерес в мадридском клубе. В окружении президента «Реала» Флорентино Переса активно обсуждают потенциальное возвращение португальского специалиста.

На следующей неделе руководство клуба планирует встречу с Альваро Арбелоа. Ожидается, что после этого обсуждения будет принято окончательное решение по поводу будущего нынешнего тренера. Уход Арбелоа не станет сюрпризом для большинства сотрудников клуба.

С 2010 по 2013 годы португалец уже тренировал «Реал», выиграв за этот период чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.