Журналисты узнали, при каких условиях полузащитник «Милана» Лука Модрич готов продолжить карьеру в итальянском клубе.

Лука Модрич globallookpress.com

Как сообщает Sky Sport Italia, 40-летний хорват рассматривает возможность остаться в команде, если «Милан» по итогам сезона попадёт в зону Лиги чемпионов и будет сохранять конкурентоспособность в Серии А.

Отдельно отмечается, что для Модрича важно сохранение главного тренера Массимилиано Аллегри, который, по данным СМИ, может покинуть клуб летом.

Хорват выступает за «Милан» с лета 2025 года. В текущем сезоне Серии А он провёл 31 матч, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.