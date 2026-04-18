Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал состояние здоровья футболиста.

По его словам, игрок чувствует себя хорошо и уже вернулся к тренировкам в общей группе. Клюев выразил надежду, что Головин сможет принять участие в ближайшем матче чемпионата Франции против «Осера». Встреча состоится в воскресенье, 19 апреля, на домашнем стадионе «Монако».

«Александр чувствует себя хорошо, он вернулся в общую группу команды. Надеемся, что завтра он сыграет за "Монако" против "Осера" в чемпионате Франции», — сказал Клюев «СЭ».

29-летний россиянин пропустил прошлый матч против «Парижа» (1:4) из-за мышечного спазма.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он провёл 31 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.