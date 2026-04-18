Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о возможном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Он в таком возрасте и в такой форме, что он готов переходить в европейский клуб. Если речь идет про "ПСЖ", а мы понимаем, что дыма без огня не бывает, мне кажется, что эта команда подходит ему по стилю», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

В текущем сезоне РПЛ Батраков провел 24 матча, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач.

Напомним, что «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.