Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Оренбургом».  Московский клуб победил в гостях со счетом 1:0.

«Эмоции положительные, первый тайм получился вязким.  Нужно понимать то, как непросто играть в Оренбурге.  Синтетика… Нужно было определенное время, чтобы приспособиться к полю.

Нервозности добавили быстрые желтые карточки.  Пришлось на это реагировать.  Было очень много стыков и единоборств.  Одержали тяжелую победу на выезде», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 48 очков.  Столичная команда находится на третьем месте в таблице РПЛ.