Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Оренбургом». Московский клуб победил в гостях со счетом 1:0.

«Эмоции положительные, первый тайм получился вязким. Нужно понимать то, как непросто играть в Оренбурге. Синтетика… Нужно было определенное время, чтобы приспособиться к полю.

Нервозности добавили быстрые желтые карточки. Пришлось на это реагировать. Было очень много стыков и единоборств. Одержали тяжелую победу на выезде», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 48 очков. Столичная команда находится на третьем месте в таблице РПЛ.