В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде переиграл «Айнтрахт» со счетом 3:1.
В составе победителей в этой игре забивали Ян Диоманде, Антонио Нуса и Конрад Хардер. За хозяев единственный гол в активе Уго Ларссона.
Результат матча
Айнтрахт ФФранкфурт1:3РБ ЛейпцигЛейпциг
0:1 Ян Дьоманде 27' 1:1 Хуго Ларссон 34' 1:2 Антонио Нуса 70' 1:3 Конрад Хардер 81'
Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Орель Аменда, Робин Кох, Артур Теате (Элиас Баум 88'), Натаниэль Браун, Хуго Ларссон (Эйе Скири 71'), Фарес Шаиби, Эмиль Хойлунд (Джан Узун 64'), Арно Калимуэндо, Жонатан Буркардт, Ayoube Amaimouni-Echghouyab
РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Макс Финкгрефе (Давид Раум 79'), Эль-Шадай Битшиабу, Лукас Клостерман, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд, Ассан Уэдраого (Браян Груда 59'), Боте Баку, Антонио Нуса, Ян Дьоманде, Romulo Jose Cardoso da Cruz
Жёлтая карточка: Макс Финкгрефе 40' (РБ Лейпциг)
«РБ Лейпциг» набрал 59 баллов и поднялся на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе «Айнтрахта» осталось 42 очка. Франкфуртцы идут седьмыми.