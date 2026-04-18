В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде переиграл «Айнтрахт» со счетом 3:1.

В составе победителей в этой игре забивали Ян Диоманде, Антонио Нуса и Конрад Хардер. За хозяев единственный гол в активе Уго Ларссона.

Результат матча Айнтрахт Ф Франкфурт 1:3 РБ Лейпциг Лейпциг 0:1 Ян Дьоманде 27' 1:1 Хуго Ларссон 34' 1:2 Антонио Нуса 70' 1:3 Конрад Хардер 81' Айнтрахт Ф: Михаэль Цеттерер, Орель Аменда, Робин Кох, Артур Теате ( Элиас Баум 88' ), Натаниэль Браун, Хуго Ларссон ( Эйе Скири 71' ), Фарес Шаиби, Эмиль Хойлунд ( Джан Узун 64' ), Арно Калимуэндо, Жонатан Буркардт, Ayoube Amaimouni-Echghouyab РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Макс Финкгрефе ( Давид Раум 79' ), Эль-Шадай Битшиабу, Лукас Клостерман, Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд, Ассан Уэдраого ( Браян Груда 59' ), Боте Баку, Антонио Нуса, Ян Дьоманде, Romulo Jose Cardoso da Cruz Жёлтая карточка: Макс Финкгрефе 40' (РБ Лейпциг)

Статистика матча 5 Удары в створ 8 5 Удары мимо 6 51 Владение мячом 50 4 Угловые удары 6 3 Офсайды 0 6 Фолы 5

«РБ Лейпциг» набрал 59 баллов и поднялся на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе «Айнтрахта» осталось 42 очка. Франкфуртцы идут седьмыми.