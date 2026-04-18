Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем обратился к болельщикам «сливочных» после вылета команды из Лиги чемпионов.

Напомним, что мадридская команда уступила «Баварии» по сумме двух встреч в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Этого было недостаточно, но мы выбыли на щите (отсылка к фразе "со щитом или на щите").

Мадридисты, мы знаем, что подвели вас, но мы всегда благодарны за вашу поддержку.

Хорошие времена, которых вы заслуживаете, обязательно вернутся. У нас нет другого выбора, кроме как завершить этот сезон как можно сильнее. Да здравствует, Мадрид!» — написал Беллингем на своей странице в соц. сети.