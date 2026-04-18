Защитник мадридского клуба «Реал» Рауль Асенсио проходит обследование в больнице. Цель диагностики — установить природу вируса, вызвавшего у него гастроэнтерит.

За две недели болезни футболист потерял шесть килограммов. Об этом информирует COPE через свою страницу в социальной сети X. Отмечается, что Асенсио пропустит матч 33-го тура Ла Лиги против «Алавеса», запланированный на 21 апреля.

В текущем сезоне Асенсио провел 31 матч во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2031 года.