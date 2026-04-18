Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри ответил на слухи о своем возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно.  Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский специалист недоволен отсутствием поддержки со стороны руководства.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Останусь ли я?  Все говорят об этом — это происходит всегда.  Но важны результаты: моя история говорит сама за себя.  Мне нравится работать и видеть прогресс: чтобы расти, мы должны работать над своими недостатками.  Мы не можем выиграть Лигу чемпионов за два года, но у нас должны быть амбиции: если не думать о будущем, то останешься позади», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Аллегри возглавил «Милан» летом 2025 года.  После 32 туров Серии А команда набрала 63 очка и находится на третьей строчке турнирной таблицы.