Центральный нападающий «Атлетико» Александер Сёрлот привлёк внимание «Барселоны».

Как сообщает журналист Маттео Моретто, руководство каталонцев уже сделало запрос по 30‑летнему норвежцу, так как именно в нём видит замену Роберту Левандовскому, который никак не может определиться со своим будущим в клубе.

Спортивный департамент «Барселоны» считает, что Сёрлот отлично впишется в игру команды, так как по фактуре и игровым характеристикам схож с поляком.

В этом сезоне норвежец сыграл за «Атлетико» 30 матчей и забил в них 10 мячей, его контракт действует до 2028 года.