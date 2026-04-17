Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал слухи о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

Коул Палмер — полузащитник «Челси» globallookpress.com

«Все только об этом и говорят. Когда я это вижу, то просто смеюсь. Конечно, Манчестер — мой дом. Вся моя семья там, но я не тоскую по нему. Может быть, я начну скучать, если не буду ездить туда в течение трёх месяцев или около того. Но затем, когда я возвращаюсь домой, думаю, что там всё равно для меня ничего нет.

У меня нет планов уходить из "Челси". Нам ещё многое предстоит сделать. У нас полуфинал Кубка Англии (с "Лидсом"), и если мы займём место в зоне Лиги чемпионов, это даст клубу хорошие возможности для подписания необходимых игроков. Мы поговорили с владельцами, и они уверены в футболистах, которые смогут нам помочь», — приводит слова Палмера The Guardian.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Челси» 21 матч в рамках АПЛ, забил 9 голов и сделал голевую передачу.