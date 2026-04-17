Главный тренер греческого АЕКа Марко Николич высказался о победе в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций с «Райо Вальекано» (3:1). По сумме двух встреч далее прошел испанский клуб.

Марко Николич globallookpress.com

Первую игру «Райо Вальекано» выиграл дома со счетом 3:0.

«Я уже говорил своим игрокам, что очень ими горжусь. Не только сегодняшним вечером, но и всем путём. Сегодня ребята продемонстрировали потрясающую силу духа, они победили на поле. Мы выбыли из турнира, но я снимаю перед ними шляпу за их игру. Я также горжусь болельщиками, которые заполнили стадион до отказа и поддержали нас», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

«Райо Вальекано» в полуфинале Лиги конференций сыграет с французским «Страсбургом».