Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе на своей странице в социальной сети высказался о вылете команды из Лиги чемпионов.

Напомним, что мадридцы дважды проиграли «Баварии» (1:2, 3:4) в четвертьфинале турнира.

«Мы старались до самого конца, но этого было недостаточно. Обидно вылететь из такого важного соревнования, но мы должны смотреть в будущее. Нам нужно хорошенько подумать о себе, чтобы избежать подобного разочарования снова. Мы никогда не сдадимся!

В "Мадриде" неудача никогда не была вариантом. Но я обещаю вам одно: мы снова начнем побеждать, и очень скоро» — написал Мбаппе.

«Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «ПСЖ».