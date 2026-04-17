Нападающий «Сочи» Владимир Ильин прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

Фрагмент матча t.me/Sochipfc

«Эмоции непередаваемые! Всегда приятно побеждать, тем более в нашей ситуации. Когда мы забили гол, я был на скамейке. Сидели, переживали, вскакивали в каждом моменте, чувствовали, что гол назревает. И когда Киря забил, я так резко вскочил с места и чуть сознание от эмоций не потерял (смеется). Настроение сейчас очень радостное, словами не передать, что чувствую.

В команде ощущается, что чудо стало ближе? Мы идём от игры к игре. Тренерский штаб и руководство до матча об этом говорили. Каждая игра для нас важна, на вес золота. Это банальные слова, но они самые правильные в нашей ситуации.

Часто использовали длинные передачи, чтобы разбить прессинг "Ростова"? В первом тайме ощущал это именно так. После перерыва мы перестроились, тренер внёс коррективы и мы при длинных мячах стали играть более организованно. Ребята в центре поля стали гораздо лучше забирать подборы, и за счет этого мы переломили игру», — цитирует Ильина «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. В следующем поединке южане сыграют против «Крыльев Советов» 21-го апреля.