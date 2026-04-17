Нападающий «Сочи» Владимир Ильин прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

t.me/Sochipfc

«Эмоции непередаваемые!  Всегда приятно побеждать, тем более в нашей ситуации.  Когда мы забили гол, я был на скамейке.  Сидели, переживали, вскакивали в каждом моменте, чувствовали, что гол назревает.  И когда Киря забил, я так резко вскочил с места и чуть сознание от эмоций не потерял (смеется).  Настроение сейчас очень радостное, словами не передать, что чувствую.

В команде ощущается, что чудо стало ближе?  Мы идём от игры к игре.  Тренерский штаб и руководство до матча об этом говорили.  Каждая игра для нас важна, на вес золота.  Это банальные слова, но они самые правильные в нашей ситуации.

Часто использовали длинные передачи, чтобы разбить прессинг "Ростова"?  В первом тайме ощущал это именно так.  После перерыва мы перестроились, тренер внёс коррективы и мы при длинных мячах стали играть более организованно.  Ребята в центре поля стали гораздо лучше забирать подборы, и за счет этого мы переломили игру», — цитирует Ильина «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе.  В следующем поединке южане сыграют против «Крыльев Советов» 21-го апреля.