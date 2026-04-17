Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери ответил на вопрос, нацелена ли его команда выиграть Лигу Европы.

«Я знаю, как непросто выиграть этот трофей. Еврокубки очень важны для нас, и они очень много дали мне в моей тренерской карьере. Сейчас я пытаюсь прочувствовать это вместе с игроками и болельщиками "Астон Виллы". Посмотрим, что будет», — цитирует Эмери сайт УЕФА.

В 1/4 финала Лиги Европы «Астон Вилла» победила «Болонью» с общим счётом 7:1 (3:1, 4:0). В полуфинале команда Эмери встретится с «Ноттингем Форест».