Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери ответил на вопрос, нацелена ли его команда выиграть Лигу Европы.

Унаи Эмери
Унаи Эмери

«Я знаю, как непросто выиграть этот трофей.  Еврокубки очень важны для нас, и они очень много дали мне в моей тренерской карьере.  Сейчас я пытаюсь прочувствовать это вместе с игроками и болельщиками "Астон Виллы".  Посмотрим, что будет», — цитирует Эмери сайт УЕФА.

В 1/4 финала Лиги Европы «Астон Вилла» победила «Болонью» с общим счётом 7:1 (3:1, 4:0).  В полуфинале команда Эмери встретится с «Ноттингем Форест».