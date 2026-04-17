Официальный сайт лондонского «Челси» объявил о продлении контракта со своим ключевым полузащитником Мойсесом Кайседо.

«"Челси" с радостью объявляет, что Мойсес Кайседо подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до 2033 года.

Присоединившись к "синим" в августе 2023 года, Мойсес утвердился в качестве ключевой фигуры в составе нашей команды и одного из самых выдающихся полузащитников мира. Он провёл за "синих" 140 матчей и сыграл важнейшую роль в наших триумфах в Лиге конференций УЕФА и на клубном чемпионате мира ФИФА», — написано в сообщении на сайте «синих».

В этом сезоне 24‑летний эквадорец сыграл за «Челси» 27 матчей, забил в них 3 гола и сделал один ассист в матчах АПЛ. Также у него 10 встреч в ЛЧ и 2 забитых мяча.