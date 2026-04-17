Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин выразил мнение, что колумбийский форвард Джон Кордоба является незаменимым футболистом для «Краснодара».

Кордоба лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России, забив 14 голов в 22 встречах.

«В прошлом году "Краснодар" выиграл чемпионат маленькой обоймой, а сейчас она еще меньше. Это большие риски. Если Кордоба вылетает, то гонка прекращается. Его заменить некем. Если, например, не будет Сперцяна, то на его место Кривцов есть, Ленини, Черников.

Кордоба очень много дает. Он один вытащил игру с "Ахматом". Большие риски у "Краснодара". Они еще в Кубке играют. Не желаю никому травм. Игра у них смотрится. Но даже в первом тайме игры с "Зенитом" казалось, что у них нет запаса мощи. Они играли в спокойной манере. В прошлом году их менталитет изменился. Они понимают, что момент к ним рано или поздно придет», — сказал Аршавин на «Матч ТВ».