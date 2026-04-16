Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о подготовке к матчу 25-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо», а также поделился ожиданиями от финиша сезона.

«Максимально сфокусированы на том, чтобы добиться в этой игре положительного результата. Наша цель — победа в чемпионате, и матч в этом смысле очень важный. Обязаны выложиться по полной программе, собираемся отдать все силы, чтобы добыть три очка.

Концовка чемпионата? Для нас это шесть финалов, в которых не можем позволить себе потерять очки. Лично я тоже максимально сконцентрирован на том, чтобы приносить стопроцентную пользу команде. Уверен, на оставшиеся игры так же смотрит каждый из нас. Цель ясна, чтобы достичь ее, необходимо побеждать в каждой из оставшихся игр», — приводит слова Вендела «Матч ТВ».

«Зенит» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.