По традиции после окончания всех ответных матчей четвертьфинала официальный сайт Лиги чемпионов опубликовал список претенеднтов на звание игрока недели.
Всего там присутствуют четыре футболиста: Майкл Олисе («Бавария»), Мартин Субименди («Арсенал»), Дани Ольмо («Бавария») и Усман Дембеле («ПСЖ»).
Напомним, что в ответных встречах «Бавария» переиграла «Реал» (4:3), «Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0), «Атлетико» проиграл «Барселоне» (1:2), а «ПСЖ» одержал победу над «Ливерпулем» (2:0).
Приз лучшего игрока недели достанется футболисту, за которого отдадут больше всего голосов на официальном сайте УЕФА.