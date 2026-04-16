Заслуженный тренер России Юрий Сёмин считает, что по окончании сезона мадридский «Реал» ждёт множество изменений как в составе, так и среди тренерского штаба.

Юрий Сёмин globallookpress.com

«Сливочные» по сумме двух матчей проиграли «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов и вылетели из турнира.  Мюнхенцы в полуфинале теперь встретятся с прошлогодним победителем — «ПСЖ».

«Сегодняшний "Реал" не в состоянии побеждать такую команду, как "Бавария".  Видим очень много проблем даже в чемпионате Испании с любой командой.  У них оборона играет, мягко говоря, не на самом высоком уровне.  Думаю, в "Реале" будет большая перестройка в конце сезона — как тренерская, так и в плане игроков.  Что касается "Баварии", они быстрее играют и выходят из обороны.

Вчера получилась интрига со множеством голов.  На мой взгляд, была грубейшая ошибка Нойера, которая спровоцировала "Баварию" на то, что нужно забивать и идти вперёд.  Если играешь против Мбаппе и Винисиуса, всегда будут моменты у твоих ворот.  Матч получился мощным и выдающимся, но с большими ошибками», — сказал Сёмин «Чемпионату».