Мадридский «Реал» сейчас рассматривает четыре кандидатуры на замену главному тренеру Альваро Арбелоа.

По данным издания The Athletic, в этом списке фаворитами фигурируют Дидье Дешам и Маурисио Почеттино. Первый тренирует сборную Франции, но уже объявил, что покинет команду после ЧМ‑2026, а второй возглавляет сборную США.

Также в списке присутствуют Юрген Клопп, которого давно мечтает заполучить президент «Реала» Флорентино Перес, и Зинедин Зидан, который уже дважды тренировал «сливочных». При этом Зидан является главным кандидатом на смену Дешама во главе сборной Франции, а Клопп сказал, что не хочет возглавить мадридский клуб.

Разговоры об отставке Арбелоа пошли после вылета «Реала» в Лиге чемпионов от «Баварии».