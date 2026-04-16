Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о своей работе в миланском клубе.

«Поначалу считалось, что мы должны закончить сезон на восьмом месте, а меня должны были уволить сразу же — даже список возможных сменщиков уже был готов. Вместо этого мы продолжили работать, потому что эти игроки всегда демонстрировали желание бороться и при этом оставаться собой.

Перелом, мне кажется, произошел после матча с "Ювентусом", когда все превратилось в своего рода медийный процесс над "Интером" и одним из наших игроков, а нарратив полностью поменялся.

Я никогда не провоцировал скандалы, никогда ни за кем не прятался, никогда не говорил об арбитрах и всегда старался сохранять баланс. Если теперь, несмотря на стабильность, я для кого-то уже недостаточно хорош — это не моя проблема. Я работаю для тех, кто меня поддерживает, а не ради всеобщего одобрения», — цитирует Киву клубная пресс-служба.

Напомним, что «Интер» в настоящий момент уверенно лидирует в турнирной таблице Серии А.