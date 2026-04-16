Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Болоньей» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы готовы. Я ожидаю, что и игроки тоже — они получили мой месседж и будут придерживаться нашего игрового плана, стараясь развить успех первого матча. Конечно, то, как мы забили первый гол, было действительно фантастически и очень важно, но они могут забить один гол в любой момент, и мы должны быть готовы ко всему.

Когда они играли против "Ромы", можно было подумать, что "Рома" была фаворитом и они обыграли одного из фаворитов. То, как они выкладываются, как они играют командно — это, конечно, заслуживает уважения. Они собираются провести еще один такой матч: агрессивно и интенсивно, с единоборствами один в один и атаками на соперника. Я очень уважаю и очень высоко оцениваю игру "Болоньи"», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится сегодня, 16 апреля. Первый матч завершился гостевой победой «вилланов» со счетом 3:1.