Экс‑защитник «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко высказался по поводу игры питерского клуба в этом сезоне, а также о роли главного тренера Сергея Семака.

Сергей Семак globallookpress.com

«Зенит» после 24 матчей идёт вторым в таблице чемпионата России с 52 очками, а лидирует пока «Краснодар», который имеет на очко больше.

«Разговоры про какой-то админресурс "Зенита" — это все выдумки. Многие сейчас говорят, что "Зенит" уже не тот. Нет, "Зенит" тот! Команда шесть раз подряд была чемпионом, один раз было второе место. Сергея Богдановича много сейчас критикуют, но покажите мне тренера в России, кто еще такого добился.

Сейчас Семак не может достучаться до футболистов. Вот здесь надо что-то поменять. Мы видим отношение некоторых южноамериканцев. Не буду называть фамилии.

Дуран? Здесь можно согласиться по поводу него. Если он выходит на футбольное поле, то он должен отрабатывать. В матче со "Спартаком" он пробежал меньше Латышонка. Ни в какие рамки не лезет. После такого футболиста надо просто не ставить в состав. Партнеры по команде смотрят на это, они этого не поймут. Но человек выходит.

За Дурана заплатили деньги, но это не значит, что его обязательно надо ставить», — сказал Деменко «Советскому спорту».