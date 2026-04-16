Экс-форвард сборной России и многих российских клубов Дмитрий Булыкин считает Манфреда Угальде сильнейшим нападающим московского «Спартака».

«На мой взгляд, основным нападающим "Спартака" является Угальде, он должен играть. В прошлом и этом сезонах доказывал, что нападающий высокого уровня. Да и вообще в "Спартаке" хороший подбор футболистов, могут играть в любой схеме. Но нападающий должен быть, на мой взгляд, Угальде должен играть

Понятно, что он не забивал, но в то же время если будет играть, то забьет, потому что "Спартак" много моментов создает. Я считаю основным нападающим Угальде, но, конечно, я не знаю, как он тренируется, какие у него травмы или микроповреждения, так что это взгляд того, кто не видит тренировки. А это всегда сложнее».

, — сказал Булыкин ТАСС.

В текущем сезоне костариканец сыграл во всех турнирах за «Спартак» 30 матчей, забил в них 7 раз и отметился двумя голевыми передачами.