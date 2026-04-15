Экс-защитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов высказался о своих планах. Футболист ответил, намерен ли он вешать бутсы на гвоздь.

«Не могу сказать, что поставил точку окончательно, но подписать контракт для галочки, чтобы просто играть, мне уже неинтересно. Другое дело, если бы это был какой-то интересный вариант, где есть хорошая команда и условия. То, на что можно было бы потратить свой самый ценный ресурс — время. А распыляться на остальное уже не стоит. Можно проводить время более продуктивно для себя и своей семьи.

Пока некое затишье перед решением. Просто нет желания идти по этому привычному маршруту и играть до 35 лет. Не хочется тратить три-четыре года только для того, чтобы сказать: "Я закончил в 35". И опять я вернусь в ту точку, где сейчас нахожусь. На данный момент у меня есть больше возможностей, чтобы понять, чем хочу заниматься. Потом, в 35-36 лет, я уже подойду к этому возрасту с каким-то багажом знаний или квалификации. Поэтому хочу продуктивно потратить время на себя», — цитирует Кутепова «СЭ».