32-летний защитник выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз завоевывал Суперкубок.

По этому показателю Сантос превзошел достижение Александра Анюкова и установил новый рекорд в российской истории клуба.

Игра 24-го тура МИР РПЛ против «Краснодара» (1:1) стала для бразильца 86-й с капитанской повязкой в РПЛ.

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос стал рекордсменом клуба по количеству матчей в роли капитана в чемпионатах России, сообщает пресс-служба петербуржцев.

